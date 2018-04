Europa waarschuwt voor goudbruine frieten 13 april 2018

00u00 0

Europa waarschuwt in een verordening dat goudbruin en knapperig gebakken frieten kankerverwekkend zijn. Wanneer zetmeelrijk voedsel, zoals aardappelen en brood, wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, ontstaat de gevaarlijke stof acrylamide. Geroosterd brood dat bruin of zwart ziet of donkerbruine frieten zijn te mijden. De hoeveelheid acrylamide in ons voedsel wordt door het FAVV al langer gecontroleerd. Het voedselagentschap kan bij overschrijdingen producten terugroepen. De meeste Europese landen hadden tot voor kort echter geen controles of wetgeving over de stof. Het is nog niet duidelijk vanaf welke dosis acrylamide in voedsel risicovol wordt. Voor frieten zit je veilig als je ze vooraf afspoelt, op 120 graden voorbakt en op minder dan 175 graden afbakt. Daarnaast merkt toxicoloog Jan Tytgat op dat één keer per week frieten eten geen bewezen gevaren oplevert. (LB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN