Europa vraagt tot € 2,8 miljard extra per jaar 12 maart 2018

België zal in het meest extreme scenario 2,8 miljard euro extra per jaar moeten afdragen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie in de aanloop naar de volgende meerjaarlijkse financiering van de EU (voor de periode 2021-2027). Dat zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) in 'Le Soir'. Zijzelf verwacht dat het bedrag nog fors zal zakken, mogelijk in de richting van 800 miljoen euro per jaar. België draagt nu gemiddeld 5,5 miljard euro per jaar bij aan de Europese begroting. De stijging komt er onder meer door de Brexit. De Britten dragen zo'n 11 miljard euro bij per jaar. "Om hetzelfde niveau van engagementen te kunnen handhaven, is er ons gezegd dat de overige lidstaten hun rechtstreekse bijdrage zullen moeten verhogen van 1 naar 1,2% van hun bruto binnenlands product", aldus Wilmès. "Dat betekent voor België grosso modo 800 miljoen euro per jaar." (IVDE)

