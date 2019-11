Exclusief voor abonnees Europa vraagt nieuwe begroting van nieuwe regering 21 november 2019

Zodra ons land een nieuwe federale regering heeft, moet die zo snel mogelijk een nieuwe ontwerpbegroting bij de Europese Commissie indienen. Dat heeft de Commissie gisteren gezegd bij haar jaarlijkse analyse van de budgetten van de 28 lidstaten. Vier landen - België, Italië, Frankrijk en Spanje - bouwen hun schuld te traag (of helemaal niet) af én stellen hun budget niet op orde, stelt de Commissie vast. In België bedraagt het structureel tekort 2,4%, terwijl ons land beloofd had om op middellange termijn naar een structureel evenwicht te streven. Dat België opnieuw een waarschuwing krijgt, is geen verrassing: door het uitblijven van een nieuwe federale regering kon in oktober slechts een voorlopige begroting worden ingediend, die niets doet aan de schuldgraad en het tekort verder doet oplopen.

