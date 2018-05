Europa-Park alweer open na verwoestende brand 28 mei 2018

00u00 0

In Europa-Park, het grootste pretpark van Duitsland, heeft zaterdagavond een zware brand gewoed. Het vuur ontstond in een magazijn en sloeg daarna over op de attractie 'Piraten van Batavia', die helemaal verwoest is. Op het ogenblik van de brand waren 25.000 bezoekers aanwezig, die allemaal werden geëvacueerd. De brandweer kreeg het vuur pas 's avonds laat onder controle. In totaal werd een 500-tal manschappen van de brandweer, de politie en de civiele bescherming ingezet. Er vielen geen gewonden, maar enkele brandweermannen liepen wel een rookvergiftiging op. Gisterochtend ging het pretpark alweer open. Europa-Park trekt jaarlijks 5,6 miljoen bezoekers, onder wie ook veel Belgen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN