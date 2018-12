Europa onderzoekt afspraken tussen banken 21 december 2018

De Europese Commissie voert een onderzoek naar vier banken op verdenking van overtreding van mededingingsregels bij de handel in overheidsobligaties op de Europese markt. De Commissie bekijkt of er prijsmanipulatie plaatsvond in de periode tussen 2009 en 2015. Welke banken onderzocht worden, is niet bekend. Het onderzoek richt zich op handelaren die via chatrooms mogelijk samenwerkten om prijzen te manipuleren. Het ging om de handel in staatsobligaties, leningen van Europese instellingen en obligaties van overheidsagentschappen in dollars.