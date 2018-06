Europa neemt verkoop nylontak Solvay onder de loep 27 juni 2018

Europa heeft een diepgaand onderzoek geopend naar de overname van de nylonactiviteiten van Solvay door de Duitse chemiereus BASF. De Commissie vreest dat de fusie de concurrentie op de markt zal inperken. "Nylon wordt gebruikt in alledaagse producten zoals kledij, sportschoenen en tapijten. Maar het is ook een belangrijk onderdeel voor de industrie, bijvoorbeeld om lichtere motoren en auto's te maken", verdedigt EU-Commissaris Margrethe Vestager haar beslissing. "Er zijn maar enkele producenten die essentiële grondstoffen leveren voor nylonproducten. We moeten dus onderzoeken of de transactie zou leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor Europese bedrijven - en uiteindelijk de consument." Solvay is in Europa de enige speler die alle niveaus van de productieketen belevert. De chemiegroep zou 1,6 miljard euro vangen voor de overname.

