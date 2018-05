Europa lonkt weer voor Witsel na 1,5 jaar in Verre Oosten: "Ik vertrek mogelijk uit China" Niels Vleminckx

30 mei 2018

00u00 0 De Krant Er zijn twee certitudes in het leven van Axel Witsel (29). Elke coach is gek op hem, en de messen van zijn critici zijn constant geslepen.

Vooreerst een geruststelling voor alle fashionista's rond de Rode Duivels. Het nieuwe kapsel van Axel Witsel is slechts tijdelijk. De platte slierten op zijn hoofd maken binnen een tiental dagen weer plaats voor zijn vertrouwde afrokrullen. Einde dienstmededeling. Over naar het voetbal.

Hoe gaat het Axel? Niet te veel stress om alsnog uit de selectie van 28 te vallen?

"Niet echt. Ik ben altijd cool. Dat probeer ik toch te zijn. In alle omstandigheden."

Logisch, met meer dan 80 interlands voor de Rode Duivels. Maar had je verwacht ook vanuit China basisspeler te zijn?

(fijntjes) "88 matchen zijn het. Eigenlijk is het een beetje vervelend dat steeds dezelfde vragen over China terugkeren. Ik ben echt niet de enige speler die daar speelt. Paulinho heeft er zijn transfer naar Barcelona versierd. Mascherano speelt er. En Renato Augusto gaat via China naar het WK met Brazilië."

