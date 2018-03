Europa leert 'Think Pink' kennen 08 maart 2018

00u00 0

Think Pink, de Belgische organisatie die zich inzet rond borstkanker, gaat samenwerken met borstkankercampagnes in Italië, Griekenland, Roemenië en Bosnië-Herzegovina. Samen hebben ze gisteren Think Pink Europe voorgesteld in het Europees Parlement. De vzw voert nu gesprekken met andere Europese organisaties en borstklinieken. De vijf stichtende organisaties vonden elkaar dankzij de 'Race for the Cure', het grootste sportevenement wereldwijd in de strijd tegen borstkanker. Die werd voor het eerst georganiseerd in 1983 in het Amerikaanse Dallas. Intussen zijn er ook races in Brussel, Antwerpen, Namen, Bari, Bologna, Brescia, Athene, Boekarest en Sarajevo. Een eerste gezamenlijke project dat nu in de steigers staat, is de organisatie van alle Europese versies van Race for the Cure op dezelfde dag.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN