Europa League 2 start in 2021 03 december 2018

Het is officieel: vanaf 2021 richt de UEFA een derde competitie in. Werktitel: 'Europa League 2' of 'UEL2'. De poules worden samengesteld uit 32 teams, met speeldagen op donderdag. Voor de achtste finales beginnen, is er een play-off tussen de tweedes uit elke poule en de teams die derde werden in hun groep in de Europa League. De winnaar van de UEL2 krijgt een ticket voor de Europa League het jaar erna. (VH)