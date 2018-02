Europa groener dan 100 jaar geleden 17 februari 2018

00u00 0

In tegenstelling tot wat velen denken zijn er de afgelopen eeuw bossen bijgekomen in Europa. Met name sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het groen zich aan het herstellen. Het bosgebied op het Europese continent is intussen met een derde aangegroeid in vergelijking met het begin van de twintigste eeuw.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Europa

milieu