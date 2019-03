Europa geeft Britten alleen uitstel als ze Mays deal goedkeuren 21 maart 2019

00u00 0

De Britse premier Theresa May wil het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uitstellen tot 30 juni. In het parlement zei ze dat ze dat in een brief gevraagd heeft aan Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad. May bevestigde daarin ook dat ze het Lagerhuis opnieuw wil laten stemmen over de brexitdeal die ze met de EU sloot. Ze wil die stemming "zo snel mogelijk" laten plaatsvinden, maar een precieze datum gaf ze niet. Tusk zei dat de EU bereid is tot een kort uitstel van de brexit, maar dan moeten de Britten wel uiterlijk volgende week instemmen met Mays deal. Vandaag begint een EU-top waar de 27 EU-leiders zich over het Britse verzoek buigen. Als het VK op 23 mei nog lid is van de EU, is het verplicht om mee te doen aan de Europese verkiezingen. In een korte toespraak zei May gisteravond laat: " De parlementsleden zijn er niet in geslaagd een manier te vinden om de brexit te implementeren. Daardoor zullen we nu niet op tijd met een akkoord kunnen vertrekken op 29 maart."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen