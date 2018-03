Europa eist uitleg over dataschandaal 26 maart 2018

Europees commissaris voor Consumentenrechten en Justitie Vera Jourova eist meer uitleg van Facebook over het dataschandaal. "Ik verwacht verdere verduidelijking. In welke mate zijn de Europese gebruikers hierdoor getroffen?", vraagt de Tsjechische zich af in Bild am Sonntag. Volgens de Duitse krant zal Jourova de Facebook-directie per brief aanschrijven. De vraag tot uitleg zou vandaag de deur uitgaan naar operationeel topvrouw (COO) Sheryl Sandberg.