Europa dreigt geldkraan Oxfam dicht te draaien SEKSSCHANDALEN OP HULPMISSIES 13 februari 2018

Het seksschandaal bij Oxfam kan de organisatie erg zuur opbreken. De Britse adjunct-directeur heeft ontslag genomen en gisteren dreigde de Europese Commissie er nog mee om de geldkraan toe te draaien voor de ngo. "We verwachten dringend een duidelijke en transparante uitleg van de organisatie. We zijn bereid om de financiering voor organisaties die de ethische regels niet respecteren, stop te zetten. De Europese Commissie verwacht van haar partners respect voor de ethische normen en er is zero tolerance voor beschuldigingen van misbruik gepleegd door organisaties die we financieren." Medewerkers van de Britse tak van Oxfam zouden in 2010 met geld van de ngo op prostitueebezoek geweest zijn. In 2011 gaf de EU nog 1,7 miljoen euro aan de Britse Oxfam. (KAV)

