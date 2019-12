Exclusief voor abonnees Euronext lijft elektriciteitsbeurs Nord Pool in 06 december 2019

00u00 0

Beursuitbater Euronext verwerft een controlebelang van 66% in Nord Pool. Dat is de op één na grootste elektriciteitsbeurs in Europa, vooral actief in Scandinavië en de Baltische Staten. Euronext telt 55,5 miljoen euro neer voor het belang.

Nord Pool verhandelt elektriciteitscontracten voor 360 klanten in 20 landen, waaronder Engie Electrabel in België. Eerder lijfde Euronext al de beurs van Oslo in.

