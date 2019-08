Exclusief voor abonnees Euronav verkoopt Eddie, zijn oudste olietanker 07 augustus 2019

Euronav heeft zijn oudste olietanker verkocht. De VK Eddie werd in de vaart genomen in 2005. Het schip zal niet langer dienst doen als vervoersmiddel maar als opslagruimte voor ruwe olie die net is opgepompt op zee. De Eddie is een VLCC (Very Large Crude Carrier), het grootste type tanker dat er bestaat, en kan meer dan 250.000 ton van het zwarte goud drijvende houden. Euronav vertelt niet wie de koper is, wel dat die 14,4 miljoen dollar meer betaalde dan in de boeken van Euronav stond. Die meerwaarde spijst de nettowinst in het derde kwartaal. Het geeft nog mee dat dit de negende transactie in zijn soort is, in tien jaar tijd.

