Euronav verkoopt 6 supertankers 16 juni 2018

Tankerrederij Euronav heeft zes supertankers, goed voor elk 200.000 tot 320.000 ton laadvermogen, verkocht aan International Seaways. Het gaat om tankers die Euronav in zijn vloot kreeg dankzij de overname van Gener8, maar die worden doorverkocht om de balans gezond te houden. De verkoop levert de Belgische rederij 434 miljoen dollar op, waarvan 123 miljoen in cash en de rest (311 miljoen dollar) zijn schulden op de schepen die de nieuwe eigenaar overneemt. International Seaways is overigens geen onbekende voor Euronav. De twee rederijen zijn eigenaar van twee mammoettankers die als opslagplaats dienstdoen in Qatar.

