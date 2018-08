Euronav verjongt vloot 24 augustus 2018

Tankerrederij Euronav heeft opnieuw afscheid genomen van een tanker. De 20-jarige Suezmax-tanker Cap Romuald is voor 10,6 miljoen dollar verkocht. Dat levert Euronav een meerwaarde van circa 9 miljoen dollar op, waardoor de cashbuffer wordt versterkt. Door de transactie daalt de gemiddelde leeftijd van de vloot, waardoor de rederij veel beter gewapend is tegen strengere milieunormen. Overigens zal Euronav eind deze maand de laatste van vier nieuwe Suezmax-tankers in dienst nemen.

