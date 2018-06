Euronav verjongt vloot verder 12 juni 2018

Euronav gaat verder met de verjonging van zijn vloot. De tankerrederij deed zijn twintig jaar oude tanker 'Cap Jean' van de hand voor 10,6 miljoen euro. Dat bedrag wordt in het tweede kwartaal in de boeken opgenomen. Tegelijk neemt Euronav vier nieuwe Suezmax-schepen in gebruik, die voor zeven jaar vercharterd zijn aan een grote olieraffineerder. Gisteren kwamen bovendien de aandeelhouders samen in New York om te beslissen over de overname van zijn Amerikaanse sectorgenoot Gener8. Eens de transactie is afgerond, wordt Euronav wereldleider, net voor het Chinese CSET. De nieuwe fusiegroep beschikt immers over een vloot van liefst 44 supertankers, 28 Suezmax- en 3 kleinere schepen. Analisten toonden zich al bij de aankondiging in december enthousiast over de deal. "Zo breidt Euronav niet alleen zijn vloot uit, maar maakt ze in één klap ook jonger en dus efficiënter", klonk het bij KBC Securities. Degroof Petercam voegde daaraan toe dat de tankerrederij nu "volop zal kunnen profiteren van de eerstvolgende heropleving op de markt". Al laat die heropleving voorlopig wel nog op zich wachten.

