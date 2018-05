Euro zakt tot laagste peil dit jaar 08 mei 2018

De euro is gisteren even door de bodem van 1,19 dollar gegaan. Met 1,1896 dollar per euro bereikte de Europese munt zijn laagste peil van dit jaar. Gisteren zakte de euro verder weg nadat bleek dat de Duitse fabrieksorders in maart met 0,9% zijn teruggevallen. Dat is opnieuw een signaal dat de Europese economie afkoelt. Tegelijk wint de dollar aan interesse omdat de Amerikaanse centrale bank de rente nog wil verhogen, terwijl in Europa dit jaar geen renteverhoging wordt verwacht.

