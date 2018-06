Euro verliest fors 15 juni 2018

Het opmerkelijke besluit van de ECB had een al even opmerkelijke invloed op de euro. Die werd in de eerste ogenblikken na Draghi's toelichting duurder, maar verloor daarna fors terrein. "Eens de markten de verklaring beter gingen lezen, ging de euro redelijk sterk dalen. Dat komt vooral omdat de ECB haar eerste renteverhoging nog zo lang uitstelt, terwijl in de VS de Fed net het omgekeerde doet. Daar verhoogt de centrale bank haar beleidsrente zelfs sterker dan initieel aangekondigd", legt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte uit. "De markten dachten dat het renteverschil tussen Europa en de VS kleiner ging worden, en Europese obligaties dus interessanter. Maar nu blijkt dat verschil nog verder op te lopen", vult Belfius-hoofdeconoom Geert Gielens aan. Gisteravond was 1 euro nog 1,1639 dollar waard, tegenover 1,1794 dollar een dag voordien (-1,31%). "Dat kan zeker nog richting 1,15 dollar evolueren", verwacht Vanden Houte.

