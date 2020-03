Exclusief voor abonnees Euro's dwarrelen over straat na brand 23 maart 2020

Naar schatting honderdduizenden euro's dwarrelden over straat na een brand op de tweede verdieping van een flatgebouw in Den Bosch, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Agenten hebben getracht om zo veel mogelijk geld op te rapen. Volgens getuigen verzamelden ze zakken vol biljetten. Het geld lag werkelijk overal: op het gras onder geparkeerde auto's, in de struiken en op het dak van de ingang van de flat. De brand, waarbij een vrouw gewond geraakte toen ze van een balkon viel, is waarschijnlijk aangestoken. De politie heeft een aanhouding verricht.

