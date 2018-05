Euro op laagste peil van dit jaar 19 mei 2018

De koers van de euro is gisteren onder de kaap van 1,18 dollar gedoken. Met 1,178 dollar staat de Europese munt op zijn laagste peil sinds december vorig jaar. Als reden wijzen handelaars op de ongerustheid over de vorming van de eurosceptische Italiaanse regering. Anderzijds krijgt de dollar een boost door voorzichtig optimisme over het handelsconflict tussen de VS en China. De dollar werd deze week 2% duurder tegenover de euro.

