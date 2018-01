Euro op hoogste peil in drie jaar 00u00 0

De euro won gisteren stevig aan waarde tegenover de dollar. Eén euro is nu 1,216 dollar waard, het hoogste peil sinds december 2014. Reden voor die sterke euro is het voorlopige akkoord over de vorming van een nieuwe Duitse regering, met een coalitie tussen de christendemocraten en sociaaldemocraten. Daarmee lijkt langzamerhand een einde te komen aan maanden van politieke onzekerheid in Europa's grootste economie. Ook het bericht dat de ECB zijn stimulusprogramma mogelijk versneld zal afbouwen, gaf de euro een zetje.

