Eupen is vertrokken voor een achtdaagse stage in het Duitse Bitburg. Zoals eerder al gemeld zonder Leye, maar ook zonder Schouterden. Makelele geeft woensdag uitleg bij die beslissing. Van Crombrugge is wel van de partij. De doelman wenst een stap hogerop te zetten, maar speelde vorige week de eerste helft van de oefenmatch op Sprimont. Hij heeft de samenwerking met makelaar Jacques Lichtenstein stopgezet en kan dus onbelemmerd elk voorstel afwegen. (AR)