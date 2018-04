Eupen 16 april 2018

00u00 0

Luis Garcia (37) kreeg zes weken vrij om in Spanje een snelcursus voor een trainersdiploma te volgen. Tot zijn klasje behoren ook Raul en Xavi Alonso. Garcia - sinds 2014 bij Eupen en goed voor 29 doelpunten en 12 assists - is einde contract, maar de onderhandelingen over een verlenging zijn niet stopgezet. (AR)