De 19-jarige Jamaicaan Tyreek Magee heeft, na een testperiode van enkele weken, een contract getekend tot juni 2023. Magee is een aanvallende middenvelder. Hij komt over van Harbor View (Kingston) en maakte deel uit van de Jamaicaanse selectie voor de Gold Cup 2019. Qatar Airways is de nieuwe shirtsponsor. Het Qatarese Aspire Academy blijft hoofdsponsor. (AR)