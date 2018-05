EUPEN 19 mei 2018

Mégan Laurent komt over van het failliete Lierse en tekende voor twee jaar. De 26-jarige middenvelder maakte dit seizoen vier goals en gaf vier assists. Verdier komt terug na een verhuur aan KV Mechelen, maar heeft geen toekomst meer bij de Panda's. "Verdier heeft mij zwaar ontgoocheld. Ik reken niet meer op hem", aldus Makelele. De coach sprak ook over de speler die gewed heeft op een match van Eupen. "Als dat bewezen is, moet hij een straf krijgen." (KDC/AR)