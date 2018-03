Eupen ziet Moeskroen gemuilkorfd 10 maart 2018

00u00 0

Eupen krijgt weinig offensieve weerstand van Moeskroen. Liverpool-huurling Awoniyi is geschorst, zijn kompaan Bolingi is acht weken out. Bovendien zijn Olinga en Van Durmen ook niet speelklaar. Dan blijft alleen nog Rotariu over voor wat aanvallende impulsen. (ESK)