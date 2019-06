Exclusief voor abonnees Eupen legt lot in handen van San José (39) 25 juni 2019

00u00 0

AS Eupen bevestigde gisteren de aanwerving van Benat San José als opvolger van Claude Makelele. De 39-jarige Spanjaard, onbekend in onze contreien, tekende voor twee jaar. Hij startte zijn trainerscarrière bij de jeugd van Real Sociedad, de club van zijn geboortestad San Sebastian. Daarna was hij werkzaam in Saoedi-Arabië, de Arabische Emiraten en Zuid-Amerika. Op zijn palmares: de 'Kings Cup' met Al-Ittihad als jongste coach ooit - hij was toen 33, twee landstitels in Bolivia met Club Bolivar en een landstitel in Chili met Universidad Catolica. Benat San José wordt vooral geprezen voor zijn werk met jonge spelers. De 'Kings Cup' won hij trouwens met een ploeg waarvan de gemiddelde leeftijd niet hoger reikte dan 21 jaar. Hij brengt zijn assistenten mee. (AR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis