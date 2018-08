EU wil nog minder broeikasgassen tegen 2030 22 augustus 2018

De Europese Commissie is van plan de officiële klimaatdoelstellingen van de Europese Unie flink te verhogen. De EU wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 45% terugdringen tegenover 1990. Nu is dat nog 40%. De Spaanse klimaatcommissaris Miguel Arias Caete vraagt dat de EU-lidstaten in oktober een beslissing hierover nemen. Hij berekende dat het nieuwe doel bereikt wordt als nieuwe Europese besluiten over energiebesparingen en de uitbouw van hernieuwbare energie uitgevoerd worden. "In ieder geval staat de EU in een sterke positie om deel te nemen aan de gesprekken over ambitieuze doelstellingen tijdens de komende klimaatconferentie in het Poolse Katowice", zegt Caete.

