EU wil minderjarige vluchtelingen weghalen 10 maart 2020

Om de druk op Griekenland een beetje te verlichten, gaat de Europese Commissie 1.000 tot 1.500 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die nu in Griekse kampen zitten elders onderdak bieden. Dat heeft Commissievoorzitster Ursula von der Leyen gisteren gezegd. Ze heeft daarvoor al toezeggingen van Duitsland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg en Portugal. België hield zijn antwoord op de vraag om minderjarigen op te vangen gisteren nog in beraad. Op langere termijn zouden alle minderjarigen zonder ouders uit de Griekse kampen moeten kunnen vertrekken. Von der Leyen beklemtoonde ook dat de EU vandaag veel beter voorbereid is op een vluchtelingencrisis dan in 2015. Ze verwees daarbij naar de honderden miljoenen euro's die al vrijgemaakt zijn om Griekenland te hulp te komen. Gevraagd naar berichten over de repressieve aanpak van migranten door de Griekse ordediensten, zei Von der Leyen dat zulke beschuldigingen onderzocht moeten worden: "Het gebruik van excessief geweld is onaanvaardbaar."

