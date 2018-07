EU-website crasht: te veel meningen over zomeruur 07 juli 2018

De Europese Commissie heeft te kampen met technische problemen op de website waarop EU-burgers hun mening kunnen geven over de zomertijd. Reden: te veel bezoekers in korte tijd. Op de website kunnen de 500 miljoen EU-burgers sinds gisteren hun mening over de zomertijd kenbaar maken, en dat tot 16 augustus. De uitkomst van de enquête telt mee in het besluit over het afschaffen of handhaven van het systeem in de hele EU. Wie de online vragenlijst niet meteen kan invullen, wordt aangeraden om het op een later ogenblik nog eens te proberen.