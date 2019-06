Exclusief voor abonnees EU verbiedt fusie Tata Steel en ThyssenKrupp 12 juni 2019

Het is niet van haar gewoonte - de voorbije tien jaar keurde ze meer dan 3.000 fusies goed en zei ze maar tien keer neen - maar nu heeft de Europese Commissie de geplande joint venture tussen de staalbedrijven Tata Steel en ThyssenKrupp verboden. De fusie zou de concurrentie op de markt ingeperkt hebben en de prijzen voor diverse staalproducten verhoogd. De voorbije weken was al duidelijk dat de Commissie grote bezwaren had tegen de fusie. Ze verwachtte toegevingen om te vermijden dat het fusiebedrijf een te groot marktaandeel zou hebben, maar die kwamen er niet. Door het samenbrengen van hun Europese staalactiviteiten zou het op één na grootste staalconcern van Europa ontstaan zijn, met 48.000 medewerkers en fabrieken in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Die leveren vooral aan de autosector.

