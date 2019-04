Exclusief voor abonnees EU redt bijna 730.000 vluchtelingen uit Middellandse Zee 01 april 2019

De EU heeft sinds 2015 bijna 730.000 vluchtelingen uit de Middellandse Zee gered. Dat melden Duitse kranten op basis van cijfers van de Europese Commissie. Ze citeren een brief aan het Europees Parlement van Dimitris Avramopoulos, de migratiecommissaris van de EU, waarin staat dat het redden van mensenlevens een topprioriteit blijft. Volgens hem hebben vooral ngo's hierbij een sleutelrol gespeeld en mag hun werk niet 'gecriminaliseerd' worden. Anderzijds moeten ze wel de internationale regels in acht nemen en niet bijdragen aan het in stand houden van mensensmokkelroutes, schrijft hij. Deze week heeft de EU Operatie Sophia in de Middellandse Zee opgeschort. Die zal wel nog luchtsteun bieden aan de Libische kustwacht, maar geen reddingsacties meer uitvoeren.

