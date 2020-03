Exclusief voor abonnees EU-president Michel: "Europa moet meer solidariteit tonen" 19 maart 2020

00u00 0

Voormalig premier Charles Michel sluit niet uit dat er een Europees noodfonds komt dat de impact van de coronacrisis op de Europese economie moet verlichten. Dat zegt de EU-president in een gesprek met een aantal kranten, waaronder 'De Standaard' en het Nederlandse 'Trouw'. Daarin counterde Michel ook de kritiek dat Europa te laks inspeelt op de crisis. "De EU heeft snel gereageerd, eerst via de ministers van Gezondheid. Daarna voelden we dat er meer politiek leiderschap nodig was. Daarom hebben we twee videoconferenties gehouden op het niveau van de Europese Raad, die geleid hebben tot een concreet actieprogramma. De verschillende maatregelen op nationaal niveau, die steeds ingrijpender zijn geworden, dienen hetzelfde doel: de besmetting van het virus vertragen. We werken ook meer samen op wetenschappelijk vlak om een vaccin te ontwikkelen. We zullen al het noodzakelijke doen en alle middelen inzetten om samen de zware economische en sociale gevolgen op te vangen. En we werden het eens over het afsluiten van de buitengrenzen voor niet-essentiële reizen en over principes om de situatie aan de binnengrenzen te verlichten."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis