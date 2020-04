Exclusief voor abonnees EU overweegt 'corridors' voor toeristen 29 april 2020

De Europese ministers van Toerisme hebben het plan opgevat om 'toeristische corridors' te openen tussen landen die het minst getroffen zijn. Tsjechië, Slovakije en Kroatië - waar het aantal besmettingen relatief laag is - zouden het toerisme al kunnen heropstarten en ook Malta is het idee genegen. Voor de corridors zouden strikte regels rond social distancing van kracht zijn en er zou uitvoerig getest worden. Dat moet toelaten om een nieuwe uitbraak in resorts snel te detecteren. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje zouden al zeker niet meedoen en ook België is zeer twijfelachtig. Volgens een ander plan zouden de lidstaten hun resorts en stranden weer kunnen openen als ze strenge voorschriften naleven. Het gaat bijvoorbeeld om plexiglas tussen de strandbedden. (KVDS)

