EU noemt België belastingparadijs 28 februari 2019

België en zes andere EU-landen worden in een rapport van een bijzondere commissie van het Europees Parlement aangestipt als lidstaten die agressieve belastingplanning aanmoedigen en dus kenmerken vertonen van een belastingparadijs. "De Belgische regering zorgt er actief voor dat multinationals hun eerlijk aandeel niet hoeven te betalen", zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a). De commissie is vorig jaar opgericht na onthullingen van grootschalige wanpraktijken, zoals de Panama Papers. Na twaalf maanden heeft ze haar aanbevelingen om de strijd tegen financieel misbruik op te voeren klaar. Worden in het rapport ook genoemd: Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland.