Exclusief voor abonnees EU negeert Grieks verzoek om minderjarige vluchtelingen op te vangen 09 november 2019

00u00 0

De Griekse migratieminister Michalis Chrisochoidis heeft een brief gestuurd naar zijn Europese ambtsgenoten waarin hij hulp vraagt bij de opvang van 4.000 onbegeleide minderjarige vluchtelingen die op de Griekse eilanden verblijven. Slechts één minister verwaardigde zich te antwoorden. "Zonder hulp probeert Griekenland elke dag een humanitaire crisis het hoofd te bieden", klaagt de Griek. De minderjarige vluchtelingen leven in omstandigheden "die de EU niet waardig zijn", stelde hij eerder deze week in het Europees Parlement. "Het is geen kwestie van regels of solidariteit, maar van beschaafdheid", zo riep hij de Europese lidstaten op hun verantwoordelijkheid op te nemen. De instroom van vluchtelingen uit Turkije op de Griekse eilanden is sinds augustus dit jaar met 120% toegenomen tegenover de maanden voordien.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu