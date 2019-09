Exclusief voor abonnees EU neemt voor 740 miljoen euro namaak in beslag 20 september 2019

De Europese douanediensten namen vorig jaar aan de buitengrenzen van de EU ruim een vijfde (21%) meer zendingen met namaakgoederen in beslag. Het gaat vooral om schoenen, kleding, tassen en uurwerken. Ruim de helft van de in beslag genomen zendingen was afkomstig uit China, waar webgiganten als Alibaba, AliExpress en ontelbare kleinere webwinkels actief zijn. Daarna volgen Bosnië-Herzegovina (9,7%) en Hongkong (9,4%). Het totaal aantal in beslag genomen zendingen steeg van 57.433 naar 69.354, goed voor 26,7 miljoen artikelen met een straatwaarde van zo'n 740 miljoen euro. Maar liefst 84% van alle inbeslagnames heeft betrekking op bestellingen die per koerier of post worden verstuurd. In de Europese havens werden vooral nagemaakte sigaretten (15%) en speelgoed (14%) tegengehouden.

