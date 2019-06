Exclusief voor abonnees Etna spuwt opnieuw lava 03 juni 2019

Hoewel het bewolkt was, zag de uitbarsting van de Etna er behoorlijk spectaculair uit. De vulkaan op Sicilië is zaterdag opnieuw uitgebarsten en heeft lava in de lucht gespuwd. Die stroomde vervolgens honderden meters naar beneden. De Etna, een van de actiefste vulkanen ter wereld, 'rommelt' al sinds donderdag. De intensiteit is al verminderd, maar het blijft gevaarlijk voor wie de berg wil beklimmen. Voor de bewoonde gebieden in de buurt of de luchthaven van Catania is er geen bedreiging. De vorige eruptie, op kerstdag vorig jaar, zorgde ervoor dat alle vliegtuigen aan de grond moesten blijven. (LVB)

