Etna schuift elk jaar 14 millimeter op 05 september 2018

De Etna, de grootste actieve vulkaan van Europa, verplaatst zich heel langzaam in de richting van de Middellandse Zee. Aan een constant ritme van 14 millimeter per jaar schuift de berg op het Italiaanse eiland Sicilië beetje bij beetje op, zo blijkt uit een studie die in het vakblad 'Bulletin of Volcanology' verscheen. De Britse geoloog John Murray onderzoekt de Etna al meer dan 30 jaar. De flanken van de vulkaan zijn bekleed met gps-zenders, waardoor bewegingen waargenomen kunnen worden. Uit metingen tussen 2001 en 2012 blijkt dat de vulkaan in zuidoostelijke richting naar zee opschuift. De sedimenten van de berg zijn zwak en buigzaam, aldus Murray, wat bewegen mogelijk maakt. Op grote natuurdrama's hoeven we voorlopig niet te rekenen met een bescheiden verplaatsing van 1,4 meter per 100 jaar. Wel kunnen over honderden jaren hierdoor aardverschuivingen ontstaan, maar zover is het nog lang niet. (ND)

