Ethias nog niet verlost van First-portefeuille

Verzekeraar Ethias verwacht pas eind februari of begin maart een akkoord te tekenen met een overnemer voor de resterende First-portefeuille. De verzekeraar probeert al jaren zijn First-contracten af te stoten, maar dat verloopt moeizaam. Na diverse inkoopacties beschikt Ethias vandaag nog altijd over 4.800 contracten, goed voor een bedrag van 200 miljoen euro. De verzekeraar voert momenteel gesprekken met verschillende kandidaten om die portefeuille over te nemen. Maar momenteel is nog niet het stadium van 'exclusieve onderhandelingen' bereikt, zo meldt 'L'Echo'. De hoop om de portefeuille voor het einde van dit jaar te verkopen, is daarmee vervlogen.