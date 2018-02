Ethias keert fors dividend uit 24 februari 2018

Verzekeraar Ethias moet qua gulheid nauwelijks onderdoen. De verzekeraar keert in twee fases bijna 270 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouders, zo weet 'De Tijd'. Dat zijn indirect de drie overheden die Ethias controleren. Dat stevige dividend is te danken aan de sterke commerciële prestaties. De operationele winst kwam 12% hoger uit op 284 miljoen euro, netto verdiende Ethias 105 miljoen euro of een derde meer dan in 2016. Dat Ethias bijna 270 miljoen wil uitkeren, heeft vooral te maken met een lening van 280 miljoen die het heeft lopen bij zijn holding Vitrufin. Die verdwijnt volgend jaar, en met dat dividend is de lening bijna volledig terugbetaald. Ethias laat ook weten dat de verkoop van de resterende First-portefeuille in de laatste rechte lijn zit. Er zijn onderhandelingen aangeknoopt met één kandidaat-koper.

