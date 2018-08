Ethias boekt € 100 miljoen winst 28 augustus 2018

Ethias heeft in de eerste jaarhelft netto zo'n 98 miljoen euro winst geboekt. Vorig jaar noteerde de verzekeraar in dezelfde periode nog een verlies van 23 miljoen, maar dat had met de uitkoop van de First-contracten te maken. De premie-inkomsten stegen met 6,7% tot 1,5 miljard. Van die 1,5 miljard komt 891 miljoen uit niet-leven (onder meer autoverzekeringen en brandverzekeringen) en 658 miljoen euro uit levensverzekeringen. Ethias gaat er prat op als enige verzekeraar in België tien verzekeringsproducten aan te bieden die van offerte tot betaling online kunnen worden afgesloten. "Tijdens de eerste jaarhelft slaagden we erin om via het digitale kanaal 17.712 contracten te verkopen." Opvallend nog: Ethias keert aan zijn hoofdaandeelhouder Vitrufin een voorschot op dividend van 118 miljoen euro uit.

