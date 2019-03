Exclusief voor abonnees Eternit-personeel krijgt asbestplan en gaat weer aan de slag 26 maart 2019

00u00 0

Na drie dagen staking is het werk gisternamiddag hervat bij Eternit in het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos. De 500 arbeiders hadden het werk donderdag neergelegd, omdat er asbestdeeltjes waren aangetroffen in de bouwmaterialenfabriek. Volgens een arbeidsgeneesheer was er geen gevaar voor de gezondheid omdat er geen asbestvezels door de lucht zweefden. De directie besliste om de fabriek gisteren te heropenen, maar de arbeiders weigerden aan de slag te gaan. Nu is overeengekomen dat er een saneringsplan zal worden opgesteld. Vandaag komt de arbeidsinspectie een controle uitvoeren. (RDK)