ETENSTIJD IN GAZA

Een puinhoop is het, ook letterlijk. Palestijnse vaders en zonen schuiven aan tafel tijdens de ramadan in Gaza. Om hen heen ligt alles plat na een bombardement. Alleen hun geloof staat nog pal overeind. Jaar na jaar, generatie na generatie: raakt het puin hier ooit geruimd? Hamas-Israël, wedstrijd zonder winnaar, in eindeloze blessuretijd. (JS)

