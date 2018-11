Eten en drinken mag wat kosten: 20,3 miljard euro 22 november 2018

00u00 0

We gaven het afgelopen jaar in de horeca samen zo'n 20,3 miljard euro uit. Dat is een groei met ongeveer 4% ten opzichte van het jaar voordien. Maar er is een revolutie in de maak, zegt Gert Lauryssen van het onderzoeksbureau dat dagelijks het koop- en consumptiegedrag van 12.000 Belgen volgt. Het traditionele restaurant zal het steeds vaker afleggen tegen alternatieven die consumenten worden aangeboden in alle segmenten van de markt. Zo bestellen jongeren hun maaltijden sneller online en laten die steeds vaker thuis leveren. "Dat marktsegment is in België in één jaar tijd verdubbeld." Dat is niet zonder gevaar voor de horeca. De kans is reëel dat de omzet de komende jaren steeds meer verschuift richting nieuwe spelers - genre Deliveroo en UberEats. Die situatie is geen win-win, maar eerder die van het communicerend vat. "Restaurants worden gedwongen om aanwezig te zijn op die online platformen, maar geven in ruil daarvoor een deel van hun marge af."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN