ETA heft zichzelf op 03 mei 2018

De Baskische afscheidingsbeweging ETA zal "al haar structuren opheffen" en "een einde maken aan haar functie". Dat heeft ze meegedeeld in een brief die de Spaanse nieuwssite eldiario.es heeft gepubliceerd, en die al op 16 april zou zijn opgesteld. "ETA beschouwt haar politieke initiatief als beëindigd." Vorige maand had de organisatie al vergiffenis gevraagd aan al haar slachtoffers. In een halve eeuw strijd voor een onafhankelijke Baskische staat werden zowat 4.000 aanslagen gepleegd, waarbij meer dan 800 mensen omkwamen. In 2011 zwoer ETA het geweld af. Sindsdien waren er geen aanslagen meer.