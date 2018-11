Estland wil VN-migratiepact nu toch ondertekenen 28 november 2018

Estland wil het VN-migratiepact nu toch ondertekenen. "Wanneer het parlement een standpunt formuleert, dan is dat het standpunt van Estland", zei premier Jüri Ratas gisteren, na een onderhoud met president Kersti Kaljulaid. In een buitengewone parlementsvergadering stemden 41 parlementsleden maandagavond voor een verklaring in steun van het VN-pact, 27 stemden tegen. De regering zal zich laten leiden door de stemming in de volksvertegenwoordiging en niet nog langer discussiëren of stemmen over het pact, zei Ratas. De president drukte op Facebook haar tevredenheid uit met de ommekeer. Het migratiepact van de Verenigde Naties moet op een top in Marokko, op 10 en 11 december, bekrachtigd worden. Daarmee willen de Verenigde Naties grondbeginsels vastleggen voor de omgang met migranten. Het pact zal juridisch niet bindend zijn.

