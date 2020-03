Exclusief voor abonnees Esther uit 'Blind Getrouwd' stapt opnieuw in huwelijksbootje 03 maart 2020

'Blind Getrouwd' werd in 2018 geen geslaagd experiment voor Esther Van Kuijk. Twee jaar later lijkt ze de liefde wel te hebben gevonden. Binnenkort stapt ze zelfs in het huwelijksbootje.

